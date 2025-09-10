É comum que haja divergências nos tribunais. Luiz Fux, diga-se, é exemplo eloquente de que inexiste uma ditadura do STF. Fosse assim, ele não estaria lá a dizer as indignidades que diz no seu interminável voto desta quarta. Aliás, coitados dos seus pares! O sujeito precisa amar muito a própria voz para se dedicar a esse espetáculo grotesco. Ou, então, está a cumprir uma espécie de tarefa. Não se surpreendam se Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo resolverem processá-lo por plágio. Em todo julgamento criminal, convenham, a menos que o juiz decida por um empate, há aquele que, segundo o entendimento do magistrado, merece punição — e, então, se vota pela condenação do réu — ou a proteção da lei para que não seja alvo da pretensão punitiva do Estado. Nesse caso, tal réu é absolvido, e resta justamente o sistema de Justiça, que inclui o Ministério Público e eventualmente o tribunal — no caso de esse juiz ser voto vencido — como a fonte promotora do que esse magistrado, sendo voto vencido, considera o triunfo da injustiça.