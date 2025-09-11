As penas de prisão para o núcleo duro do golpe são, sim, pesadas. Exceção feita ao colaborador, Mauro Cid — dois anos em regime aberto, no cumprimento dos termos do acordo —, as sanções variam de 27 anos e três meses (Jair Bolsonaro) a 16 anos e um mês para Alexandre Ramagem, condenado também à perda do mandato. Os demais, pela ordem: Braga Netto, 26 anos; Almir Garnier, 24 anos; Anderson Torres, 24 anos e perda da função pública (é delegado da PF); Augusto Heleno, 21 anos, e Paulo Sérgio Nogueira, 19 anos. Diante do decano, Gilmar Mendes, e do presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso, quatro ministros — Alexandre de Moraes, Cármen Lúcia, Cristiano Zanin e Flávio Dino — e o procurador-geral da República, Paulo Gonet, escreveram um capítulo que não estava em nenhum compêndio. Afinal, nunca antes na história deste país, como diria Lula — um dos alvos da conspiração —, golpistas tiveram de pagar por suas escolhas. Infelizmente, atendendo sabe-se lá a quais desígnios, Luiz Fux fez a vexaminosa apologia da impunidade.