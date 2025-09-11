Mais perplexos do que os críticos de Luiz Fux estão os advogados de defesa, com eventual contrariedade, mas não muita, dos defensores de Mauro Cid e Braga Netto. O ministro condenou os dois por abolição violenta do estado de direito. E nada mais. Assim, ficamos sabendo que, por ora, tudo o que se sabe sobre o golpismo não passou de alguma tramoia entre Cid e o general que concorreu a vice na chapa de Jair Bolsonaro — este absolvido de todos os crimes. A história teria se resumido, com essas duas exceções — além das 400 condenações dos de réus de 8 janeiro —, a algum desvio praticado por essas personagens, sem articulação com o chefe de ambos. Desta feita, o ministro beija os pés de quem? Os causídicos ainda não sabem se processam o ministro por "dumping". Eles lá, a cobrar uma fortuna dos encrencados, e um ministro do STF a oferecer graciosamente seus préstimos de defensor. Quer dizer: a gente paga. Também há a suspeita de que tão nobre magistrado pensa em se candidatar a uma vaga na Defensoria, mas apenas para réus poderosos e endinheirados que nao precisariam de um defensor público,,,