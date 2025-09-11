O dia 11 de setembro do Ano da Graça de 2025 constitui, sem favor nem metáfora ou hipérbole, uma data histórica. Pela primeira vez na República, os chefes de uma tentativa de golpe de Estado serão punidos. Quem quiser uma fartura de evidências sobre a tradição da impunidade deve ler o livro "A Utopia Autoritária Brasileira", do historiador Carlos Fico, citado, diga-se, pela ministra Cármen Lúcia. Um dia depois de espetáculo grotesco estrelado por Luiz Fux, compareceu à sessão o decano do Supremo, Gilmar Mendes. Quando o voto do ministro Cristiano Zanin caminhava para a conclusão, chegou Luiz Roberto Barroso, presidente do tribunal. O voto de Alexandre de Moraes foi inteiramente endossado, no mérito, por Flávio Dino, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin. Fux deu o voto divergente, exceção nas condenações de Mauro Cid e Braga Netto por abolição violenta do Estado de direito. Para quem exige precisão absoluta: exatamente às 15h13, Bolsonaro passou a ser um condenado, quando Cármen reconheceu que cometeu crime de organização criminosa armada. Às 16h01, a ministra deu o terceiro voto que condenou o ex-mandatário por tentativa de abolição do estado de direito, tentativa de golpe de estado, organização criminosa armada, os dois crimes contra o patrimônio e, adicionalmente, por liderar a Orcrim. O futuro não lhe será leve.