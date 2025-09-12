Vamos lá. Existe hoje uma "direita tarcisista", que se quer — e, em certo sentido, é verdade — mais pragmática do que o núcleo duro do bolsonarismo. Pode fingir tristeza o quanto for com a condenação de Jair Bolsonaro, mas Eduardo e este escriba, cada um com suas próprias razões e argumentos, sabemos que se trata de lágrimas de crocodilo. A propósito: nunca ninguém explicou por que o bicho ficou com essa má fama. É certo que nunca se viu o cascudo chorar. Como toda metáfora nasce de uma proximidade existente no mundo dos fatos entre os termos associados, suponho que a pecha da falsidade derive de ele parecer inerte, paradão, quase morto, mas estar à espreita para, de repente, "nhac" — ou onomatopeia que julguem mais apropriada.