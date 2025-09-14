Mais a análise política é refém da suposta "polarização" do que o eleitorado ou os fatos. Dados de uma pesquisa Datafolha o evidenciam de novo. Inexiste uma polarização cristalizada, como se sustenta por aí, com uma insistência que paralisa o pensamento. O que se tem, isto sim, é a cristalização de uma "doxa", de uma falsa verdade, de uma crença ou ingênua ou industriada, que não encontra correspondência nos fatos. Vamos ver. O instituto decidiu ouvir os brasileiros sobre a anistia a Jair Bolsonaro, o esquecimento dos crimes cometidos pelos golpistas do 8 de janeiro e a prisão do ex-presidente. As perguntas estão confusas, misturando conceitos e fatos jurídicos distintos. Mas, ainda assim, as respostas levam à conclusão óbvia: a única "polarização cristalizada" que existe no Brasil é aquela dos que ainda sonham com uma "terceira via" e, num rasgo formidável de exotismo, pretendem que esse caminho do meio seja Tarcísio de Freitas, que faz questão de dizer: "Sou de extrema direita!" E os partidários do "terceiro-viismo", como os sapos de Manuel Bandeira, contestam: "Não é! É? Não é!"