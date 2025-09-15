Olha aqui!

Quando é preciso tocar "o é da coisa", podem contar com Gilmar Mendes, decano do Supremo Tribunal Federal. Nesta segunda, em São Paulo, o ministro afirmou que a corte está unida e lembrou que o ataque às instituições promovido pelo bolsonarismo foi o episódio mais grave nos 40 anos vividos desde a redemocratização:

"Eu acho que nós estamos unidos e precisamos nos manter unidos diante desses desafios que se colocam. Nesses 40 anos de democracia, nós não passamos por nenhum momento tão grave de ataque às instituições como vivemos durante o governo Bolsonaro, nesses dias finais do governo Bolsonaro e início do governo Lula. De modo que é preciso que uma instituição forte como o Supremo mostre a sua união e a sua fortaleza". Pois é... Não foram poucos os adversários enfrentados pela corte nesse período. Prosperou em certos nichos, inclusive da imprensa, a falácia de que o tribunal recorreu a instrumentos de exceção para enfrentar os afascistados, como se a corte tivesse apelado a um arsenal de ilegalidades para garantir a ordem constitucional, razão por que, agora, vencido o perigo, teria de voltar a seu leito. É mesmo? Em que caso? O que se fez que não poderá, doravante, ser repetido? Poucas conversas são tão cretinas ou mal-intencionadas como essa.