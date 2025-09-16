A esta altura, deputados de direita e extrema direita estão a cantarolar, apropriando-se, de forma miserável, de um clássico de Cazuza: "Mentiras sinceras me interessam..." Como é? Eduardo Bolsonaro (PL-SP), morando nos EUA desde fevereiro, tornou-se líder da minoria "para não perder o mandato". Não é que ele ou seus colegas de bancada escondam isso. Não escondem. Eduardo e a ala radical do bolsonarismo estão elevando o sarrafo. E farão exigências sempre novas. E o PL vai pagar o que pedirem no esforço de que liberem o apoio da família a um candidato à Presidência fora do clã. Se o deputado impuser que Tarcísio de Freitas, por exemplo, desfile fantasiado de Odalisca no Carnaval, o governador exigirá: "Só se for sem mostrar o umbigo". Para quem diz não acreditar na Justiça, isso é pinto. A função de líder da minoria era exercida por Caroline de Toni (PL-SC) formal e realmente. Para todos os efeitos, ela renunciou à tarefa em carta a Hugo Motta (Republicanos-PB), presidente da Casa:

"Gostaria de comunicar a todos a minha renúncia da liderança da minoria para transferir essa responsabilidade a Eduardo Bolsonaro. Tomamos essa decisão convictos de que o Brasil precisa de união e coragem, diante das perseguições que Eduardo e Jair Bolsonaro vêm sofrendo".