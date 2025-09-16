Enquanto o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), segue sendo o homem mais competente do Brasil em alimentar a fama de que é competente, o crime organizado resolveu estrelar mais uma operação espetacular, com o assassinato, nesta segunda, na Praia Grande, de Ruy Ferraz Fontes, ex-delegado-geral do Estado. Excepcionalmente, ele não usava o seu carro blindado. Teria sido irrelevante. Balas de fuzil atravessam a blindagem III-A, maior nível permitido para civis. Foi o PCC que matou Fontes? Não dá para ser peremptório a respeito. Sustenta o promotor Lincoln Gakiya que o policial estava jurado de morte pela facção há praticamente 20 anos. E os criminosos jamais recuam de seus "decretos". Vale dizer: sem a devida proteção, era só uma questão de tempo. Ainda que não tenha sido o PCC, seria em algum momento. O certo é que se tratou de uma ação organizada, profissional e notavelmente violenta, que fez questão de arreganhar os dentes.