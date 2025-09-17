Está nas mãos do Senado, uma vez que a Câmara houve por bem fazer o serviço sujo, impedir que o crime organizado tome conta de um dos Poderes da República. A infiltração, por óbvio, já aconteceu. Agora se trata de saber se, sob o pretexto de se garantirem prerrogativas, o Parlamento brasileiro será entregue a sindicatos do crime. Eis a distopia "modernizadora" que oferecem ao Brasil o centrão e o bolsonarismo, esse antro de moralistas. Cadê os presidenciáveis ditos "conservadores"? Cadê Tarcísio de Freitas? Cadê Ratinho Jr.? Cadê Ronaldo Caiado? Ou esses grandes "porta-vozes do progresso" estão ajudando a promover a impunidade ou se acoelham porque precisam dos votos da extrema direita. E, bem, extrema direita não há se não houver impunidade. No tempo em que os historiadores se ocuparem desses dias, será preciso lembrar que a Câmara escolheu a impunidade e a proteção clandestina de larápios aprovando a PEC da Roubalheira três semanas depois de a Polícia Federal desfechar a Operação Carbono Oculto, que apura a formidável infiltração do PCC em vários setores da economia, inclusive no mercado financeiro.