A Câmara viveu nesta terça o dia mais despudorado desde a redemocratização. E vamos ver se a delinquência terá uma nova vitória no caso da urgência da anistia. Mais uma desfaçatez inédita: votar a dita-cuja sem que se conheça a proposta. Entenderam? Urgência para não se sabe o quê. Sabe-se apenas que não presta. Mas se corrija imediatamente um erro de análise absurdo, a que se dá vulto na imprensa. As investigações em curso não serão suspensas. Tampouco se impedirão outras. Seria arreganhadamente inconstitucional. Nem a Câmara com uma maioria disposta a se confundir com organização criminosa conseguiria tal façanha. Na segunda votação, já nesta madrugada, houve uma gotinha de sanidade com a derrubada do voto secreto no caso do aceite ou não da abertura de ação penal. Ao menos se conheceriam os nomes de quem promove o vale-tudo. Escrevo "conheceriam" porque a expectativa é que a lambança seja brecada no Senado. O bom Otto Alencar (PSD-BA), presidente da CCJ do Senado, diz que o despropósito não passa na Casa. A ver.