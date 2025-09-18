O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), escolheu o deputado Paulinho da Força, do Solidariedade, para relatar o projeto que vai aliviar as penas dos golpistas. Comecemos com um olhar algo benigno: a anistia ampla, geral e irrestrita — que seria, na verdade, impunidade — está descartada. O parlamentar é peremptório: "Essa discussão já foi superada ontem, quando o Hugo teve uma reunião de mais de três horas com o pessoal do PL." Assim, pode-se dizer que os bolsonaristas ganharam na urgência, mas não levarão aquilo que consideravam inegociável. Qual é, afinal, o limite possível de concessões aos golpistas para que o projeto não leve do Supremo o carimbo de inconstitucional? Outra coisa: Motta e Paulinho repetem como um mantra a palavra "pacificação", que virou mote da pré-campanha de Tarcísio de Freitas à Presidência. Há muitos fios sendo tecidos ao mesmo tempo. Vamos pensar. LIMITES E CONCURSOS MATERIAL E FORMAL

Quem acompanhou o julgamento -- o que inclui as peças das respectivas defesas e as considerações dos próprios magistrados -- percebeu que todos consideram haver diferenças efetivas de atuação entre aqueles golpistas do 8 de janeiro, que Valdemar Costa Neto chama "pés de chinelo", e os que efetivamente lideraram ou financiaram o ataque às respectivas sedes dos Três Poderes.