A Câmara viveu, na terça e na quarta, dois dos dias mais vergonhosos de sua história, entre os três piores desde a redemocratização — o terceiro, primeiro na cronologia, foi a autorização para a abertura de processo de impeachment contra Dilma Rousseff. Anteontem, assistiu-se à aprovação da PEC da blindagem, com voto secreto e tudo a que os criminosos têm direito. Ontem, no fim da noite, por 311 votos a 163, viu-se a aprovação da urgência para um projeto de anistia que nem existe ainda... Urgência de não se sabe o quê. Pensemos pelo fim para que não nos percamos na trama e nas tramoias: se um projeto de impunidade ampla geral e irrestrita -- nego-me a chamar de "anistia" a vagabundagem defendida por fuleiros -- for aprovado, será considerado pelo Supremo aquilo que é: inconstitucional. Até Luiz Fux sabe disso. E o é de dois modos principais:

1: porque o Congresso não é corte revisora do Supremo;

2: porque a interpretação óbvia do Inciso XLIV do Artigo 5º (todo ele cláusula pétrea, que não pode ter garantias subtraídas nem por emenda) assim determina. Lá está escrito:

"XLIV - constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático".