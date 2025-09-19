São tantas as barbaridades a que Jair Bolsonaro e sua gangue política submeteram o país que tendemos a nos esquecer de que, antes de a organização criminosa que ele liderava tentar um golpe de Estado, o país esteve submetido à "necropolítica". Nos primórdios da insanidade liberticida que resultou na tentativa de golpe, fizeram-se escolhas que abriram a milhares a vereda para a terra dos mortos. Caros leitores, o termo "necropolítica" foi criado pelo filósofo camaronês Achille Mbembe em 2003 para designar políticas públicas que têm o objetivo de administrar a morte, não a vida; que buscam regular quantas pessoas o governo, por vias e métodos oblíquos, vai matar, não quantas vai salvar.