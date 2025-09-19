É... Valdemar Costa Neto, presidente do PL, não brinca em serviço, o que já lhe rendeu cadeia. Muitos acharam que sua carreira política tinha sido calcinada. Mas a Fênix de Mogi das Cruzes sempre volta, ora aliado à esquerda, ora à direita, ora a tudo que existe. Reinventou-se como bolsonarista convicto, o que não é, porque isso lhe seria útil. Brasil acima de tudo, Deus acima de Todos, e Valdemar acima de Deus, ali, conversando, negociando com o Senhor, indagando como podem fazer um bom negócio, chegar a algum acordo. O homem resolveu comprar uma briga e tanto no seio da família Bolsonaro.