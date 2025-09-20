Lula tem de vetar qualquer proposta que resulte em minorar a pena de Jair Bolsonaro e do chamado "núcleo crucial" do golpe. E entendo que não faz sentido que progressistas votem a favor de um troço que beneficie o chefe da organização criminosa e seus lugares-tenentes. Se o texto for aprovado, lamente-se. Mas que seja sem a condescendência do alvo principal da intentona e daqueles que seriam perseguidos se a tramoia tivesse prosperado. Já escrevi isso aqui. Alguma contradição com um texto de 16 de abril, intitulado "Anistia: há saída para a pena dos 'peixinhos' longe da pornografia política"? Nenhuma! Defendi, então, uma tese que chamei, em tom de pilhéria, de "Projeto Reinaldo Azevedo". Tratei do assunto várias vezes no "Olha Aqui" e em "O É da Coisa", que espero que voltem logo. Estou recuperando a voz. O QUE ERA MESMO?

O que foi mesmo que defendi há cinco meses? Vou transcrever um trecho e peço que leiam com atenção, destacando que os reacionários, então, diziam que o objetivo era anistiar a turma do 8 de janeiro, mas não Jair Bolsonaro. Depois foram perdendo o que já não tinham: a vergonha. Vamos à tese de então:

*

"O que se quer? Minorar as penas daqueles que são considerados, vamos à metáfora-clichê (mas Padre Vieira já a empregava...), 'peixes pequenos' nas tramoias golpistas? É mesmo verdade que não se pretende anistiar quem respondeu pela arquitetura da intentona reacionária? Pois os senhores congressistas podem votar um PL especificando, vamos dizer, as causas de redução das penas para sediciosos do andar de baixo e, obviamente, de aumento para os do andar de cima, os que comandaram a zorra toda.