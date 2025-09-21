A mobilização país afora contra a PEC da Bandidagem e contra a anistia — ainda que seja esta uma tese que já nasceu morta — se deve, vamos ser claros, à falta de limites do centrão, em seu casamento com o bolsonarismo, que, por sua vez, comporta traições, como já escrevi aqui. Rui Barbosa, em texto célebre, afirmou: "O melhor do que me acontece" vem das "maquinações dos malévolos". Voltarei ao causídico mais adiante. Com tal desfaçatez os valentes do centrão decidem voltar as costas para o país e para qualquer senso de dignidade, não se preocupando em salvar nem as aparências, que parte considerável da população chega à conclusão de que ou se mobiliza ou vai arcar com uma conta muito maior do que aquela que já paga hoje. E não se enganem: boa parte do Congresso que aí está é capaz de coisa muito pior. Ainda que venha a ser agora derrotada pelas ruas e pelo Senado, não vai desistir.