A extensão das sanções da Lei Magnitsky à advogada Viviane Barci de Moraes, mulher do ministro Alexandre de Moraes, e ao Instituto Lex, ligado à família, bem como a suspensão do visto norte-americano de Jorge Messias, advogado-geral da União só evidenciam como a tese de minorar as penas dos golpistas em nome da "pacificação" não encontra nenhum lastro na realidade. Há nessa tentativa de suposto entendimento pacificador, na verdade, um velho vício, quase um sestro, uma deformação muito nossa, que veio, diria Joaquim Nabuco, do aleitamento dos futuros nhonhôs pelas escravas. E que mau destino seria esse? A suposição de que se pode dar um jeitinho para evitar a punição aos que promovem atentados contra as instituições, contra a democracia, contra os pobres. Não custa relembrar: golpistas serão punidos pela primeira vez no Brasil.