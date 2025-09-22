Vocês já ouviram falar muito por aí sobre a tal "Polarização", certo? Ela seria a causa de um impressionante conjunto de problemas no Brasil. E como é que se responde às demandas criadas por Raquel, a irmã má de "Mulheres de Areia"? Ora, com a Pacificação, que é a Ruth, a irmã boa. Entenderam? Uma iria criando os problemas, e a outra, resolvendo-os. Mas tenho uma novidade para vocês: Raquel Polarização, a irmã perversa, nem sequer existe no novelão da política. E a Ruth Pacificação é que é a bandida, a vigarista, a pilantra. Vamos sair do universo do folhetim para o da medicina? Inexiste remédio certo para diagnóstico errado. Na verdade, a terapia errada pode matar o paciente, não é mesmo? O país tem convivido com uma tara que paralisa a inteligência, que torna as análises burras, que reduz a complexidade do mundo a um mero joguinho de opostos, que ignora nuances em favor de uma "doxa".