O procurador-geral da República, Paulo Gonet, fez o certo: denunciou o deputado à distância -- uma categoria nova, própria destes tempos exóticos -- Eduardo Bolsonaro (Pl-SP) e Paulo Figueiredo, o "nepo baby véio da ditadura," por coação no curso do processo, conforme dispõe o Artigo 344 do Código Penal. Lá está escrito:

"Art. 344 - Usar de violência ou grave ameaça, com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio, contra autoridade, parte, ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir em processo judicial, policial ou administrativo, ou em juízo arbitral:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa, além da pena correspondente à violência." Alguém tem uma dúvida minimamente razoável de que é isso o que ambos têm cotidianamente feito nos EUA, quando cavam punições para autoridades brasileiras e para o próprio país, impondo, como condição para a cessação dos danos, que o STF extinga o processo contra Jair Bolsonaro? Na verdade, essa foi a reivindicação de Donald Trump na carta pública a Lula. O, digamos, filho de seu pai e neto de seu avô dizem que a perseguição só cessaria com a anistia a todos os investigados e condenados passados, presentes e futuros de março de 2019 até a promulgação da lei que não haverá.