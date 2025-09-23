Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo, os "nepo baby sauros" da ditadura, a esta altura, devem estar se mexendo freneticamente para tentar ou impedir ou infeccionar um eventual encontro entre Lula e Donald Trump. Foi o presidente dos EUA a anunciá-lo, depois de informar ter havido um rápido encontro na sede da ONU. Nas palavras desse monumento ao amor próprio que é Trump, rolou um clima:

"Eu estava entrando e o líder do Brasil estava saindo. Eu o vi, ele me viu, e nos abraçamos. Combinamos de nos encontrar na semana que vem. Não tivemos muito tempo para conversar, uns 20 segundos. Tivemos uma boa conversa e combinamos de nos encontrar na semana que vem. Mas ele parecia um homem muito legal. Na verdade, ele gostou de mim, eu gostei dele... Tivemos uma química excelente". E observou que só se encontra com gente de que gosta. A ver. Não sendo uma daquelas sessões de "bullying" no Salão Oval, Lula tem de conversar, é claro! "Mas e se for, Reinaldo, um dos rituais dos quais ninguém se saiu muito bem porque mera oportunidade para exibicionismo e autopromoção de Trump?" Então não.