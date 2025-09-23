Samuel Huntington, tão contestado entre os progressistas como celebrado entre conservadores em meados na década de 90, escreveu um livro célebre: "O Choque de Civilizações e a Mudança da Ordem Mundial". Publicado em 1996, sustentava, em síntese, que as divergências do futuro não mais seriam pautadas por questões ideológicas à moda até então conhecida — entre capitalismo e socialismo, por exemplo —, mas em confrontos de natureza cultural e religiosa. E, claro!, o Islã aparecia como um fantasma a assombrar a democracia ocidental. Huntington, como se nota agora, não poderia estar mais errado. Dado o mundo que temos, vejam que coisa fabulosa!, "capitalismo" ou "socialismo", com efeito, perderam importância. E, sim, a questão cultural e religiosa tem um especial acento, mas nada tem a ver com o islamismo. O que ameaça os valores da democracia ocidental, hoje, é o extremismo que se diz cristão — sem que essencialmente o seja, a menos que se ignore tudo o que se sabe sobre Cristo — e que busca se impor pela força e pelo fanatismo.