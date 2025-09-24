A combustão espontânea é ocorrência rara. No caso do amor, por exemplo, ou é uma febre juvenil à moda Shakespeare, como em "Romeu e Julieta", ou é coisa típica de filme ruim. Entre políticos, não há paixão, mas cálculo. É uma área em que, quase sempre, a loucura é método, ainda que para fazer coisas que julgamos, se me permitem o gracejo, loucas. Um fato inequívoco: Donald Trump acenou ontem para Lula depois de ter levado uma carraspana histórica do presidente brasileiro na Assembleia Geral da ONU. E olhem que o presidente brasileiro não bateu pouco. A pancada foi dura.