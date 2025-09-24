Que coisa, hein?
O Senado enterrou na Comissão de Constituição e Justiça a PEC da Blindagem, a PEC da Bandidagem, a PEC da Sacanagem, a PEC da Roubalheira.
Reinaldo Azevedo
Povo na rua, com a Constituição e sem medo, barrou safadeza. E Moro, hein?
Jamil Chade
Brasil quer Conselho de Segurança com 26 países e sem veto por 15 anos
Thais Bilenky
Senado inclui novo jabuti para livrar refrigerante de 'imposto do pecado'
Daniela Lima
Discursos na ONU levam Trump e Lula ao topo das redes, mostra pesquisa
Nelson de Sá
Aprendam com os erros e o êxito da China, dizia Kongjian Yu aos brasileiros