Povo na rua, com a Constituição e sem medo, barrou safadeza. E Moro, hein? Que coisa, hein? O Senado enterrou na Comissão de Constituição e Justiça a PEC da Blindagem, a PEC da Bandidagem, a PEC da Sacanagem, a PEC da Roubalheira. Veja o texto completo de Reinaldo Azevedo