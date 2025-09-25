A pesquisa Pulso Brasil, do Ipespe, também quis saber como os brasileiros avaliam o trabalho da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do Supremo, lembrando sempre que o campo foi realizado nos dias 19 e 20 de setembro. No dia 21, quando houve as manifestações contra a PEC da Ladroagem, o instituto já estava computando os dados. Portanto, os protestos de domingo passado ainda não tiveram impacto nos números. Já a aprovação da esbórnia na Câmara e a condenação dos golpistas pelo STF estão perfeitamente traduzidos no levantamento. Atenção! Temos uma pesquisa que traduz uma mudança histórica: uma esquerda legalista em confronto com uma direita disruptiva e golpista. E ainda: os pobres e a classe média respondem pela estabilidade do país, em contraste com ricos arruaceiros. Querem que eu seja mais duro? Serei: os pobres e os remediados brasileiros fazem bem à democracia; e os ricos — instruídos, mas estupidamente ignorantes — fazem mal. Vamos ver. CÂMARA E SENADO

Desaprovam o trabalho dos senhores deputados nada menos de 70% dos que responderam à pesquisa, com margem de erro de dois pontos percentuais. Só 18% dizem o contrário. Em julho, esses números eram, respectivamente, 63% e 24%. O que já era péssimo se tornou calamitoso.