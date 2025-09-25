Pesquisa Pulso Brasil, do Ipespe — com levantamento iniciado no dia 19 de setembro e totalização de dados concluída no dia 22 — aponta que 50% dos entrevistados aprovam o governo Lula, e 48% desaprovam. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Em relação a julho, houve um salto de sete pontos entre os que aprovam (de 43% para 50%) e uma queda de três entre os que desaprovam: de 51% para 48%. Em dois meses, portanto, deu-se um movimento favorável de 10 pontos percentuais. É a primeira vez desde dezembro do ano passado que o índice positivo é maior do que o negativo. Os números ainda são injustos, mas tudo indica que se movem no sentido de aproximar dos fatos a percepção dos brasileiros. Não é segredo para os que acompanham esta coluna que há muito tempo considero o governo melhor do que registram as pesquisas. Pergunta-se: o povo, a opinião pública ou que nome queiram dar têm sido injustos com a gestão? A resposta é "sim". E daí? É preciso identificar as causas e partir para a luta política.