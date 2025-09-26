A extrema direita não vive o seu melhor momento, como vocês sabem. A direita, como força política, não existe. Deixou-se fagocitar pelo bolsonarismo e hoje é nada. "Fagocitar" é um verbo fabuloso, caras leitores e caros leitores. Eu me lembro da lição completa, lá da antiga quinta série. Eu não era da turma da fuzarca, embora amigo dela. Pertencia à espécie gordinho de óculos, ruim de bola, que estuda. Como é mesmo? "As amebas se movem por pseudópodes e se alimentam por fagocitose". Pseudópodes são falsos pés, ou pés temporários. A fagocitose é o modo como alguns seres unicelulares se nutrem: englobam e absorvem o alimento. É o que fazem alguns leucócitos com fungos, vírus, bactérias... Os extremistas englobaram o conservadorismo que se dizia democrático, de sorte que ou ele é golpista ou não é nada. E cabe indagar: quais eram ou quais são os pés teóricos do bolsonarismo, sua visão de mundo, seus marcos de economia política? Por que isso tudo?