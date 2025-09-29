O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), tem encontro nesta segunda com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), inelegível três vezes. Como Tarcísio, o "lhedizente bolsonarista moderado", não sabe se casa ou compra uma bicicleta; se será candidato à Presidência ou busca a reeleição em São Paulo, avulta-se na imprensa, especialmente no colunismo antipetista, o "conselhismo". Preciso definir algumas palavras. Conhecemos em português o vocábulo "sedizente". Vem do francês "soi-disant", que designa "aquele que se diz alguma coisa, o pretenso, o suposto". Proponho a palavra "lhedizente" para quando se afirma algo inverídico sobre alguém. Ao escrever "o lhedizente bolsonarista moderado Tarcísio", é evidente que não duvido de que ele seja discípulo de Bolsonaro; a mentira está na moderação. Sigamos.