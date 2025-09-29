Tanto a extrema direita e a direita abusaram da palavra "narrativa" — com emprego realmente singular do vocábulo — que acabaram se enrolando. Atenção: "narrativa" é uma exposição de eventos reais ou imaginários. Nunca foi nem será sinônimo de versão sobre determinado assunto. Tampouco pode a palavra ser empregada em lugar de "mentira". Notem que se pode desqualificar alguém chamando-o de "mentiroso", mas nunca se diz de um faroleiro ou de um mitômano ser ele um "narrador". O nariz de Pinóquio não crescia porque ele narrava coisas, mas porque mentia, certo? Por que isso tudo? Vamos pensar um pouco sobre um encontro em que o "nunca mais" tenta afastar o "jamais". Hein? "Não entendi, Reinaldo!" Vou explicar. A extrema direita, sem dúvida, esmera-se em narrativas. Até aí, tudo bem. Ocorre que elas são mentirosas. Aí já é ruim. Em muitas circunstâncias, o país pagou e ainda paga um preço altíssimo por isso. Do boicote às vacinas, passando pela política de homicídio em massa durante à pandemia e chegando às tramoias golpistas, as suas fantasias totalitárias custaram muito caro. Como os valentes estão meio perdidos, agora começaram a se atrapalhar não só com a narrativa, mas também com o seu gênero.