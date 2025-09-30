Tarcísio de Freitas (Republicanos), governador de São Paulo, é uma das personagens mais patéticas da política brasileira em qualquer tempo. Aqui, é preciso voltar ao sentido da palavra: ele provoca em quem o vê com atenção uma certa comoção vizinha da piedade, por aquilo que é — há em seu semblante, depois de falar com Jair Bolsonaro, um certo ar envergonhado, de quem acabara de se dedicar a habilidades rastejantes — e de terror por aquilo que eventualmente corre o risco de ser um dia: imaginem um presidente da República que não fosse dono da própria agenda, da própria opinião, das próprias escolhas; pensem numa soma amorfa de tudo aquilo que escolhem por ele... Tarcísio é um "showroom" de "lobbies", não um político propriamente. E recorre ao dinheiro dos paulistas para enterrar Bolsonaro em vida, cobrindo-o com elogios, como quem joga flores... O homem esteve ontem com o ex-presidente da República, em Brasília. Torrou dinheiro dos paulistas numa agenda que tinha um único propósito: tentar tornar viável a sua candidatura à Presidência, fingindo acreditar na fantasia de que Bolsonaro pode ser candidato, como se uma anistia — que não haverá — conseguisse anular as três inelegibilidades do "Mito".