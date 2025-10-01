Está em debate a votação de uma lei, apelidada de "antiembargo", que proteja autoridades brasileiras de decisões extraterritoriais tomadas por países estrangeiros e que firam a soberania nacional. Faz sentido? Os absurdos em curso da Lei Magnitsky dizem que sim. "Ah, olhem os ministros do STF tentando se proteger..." Se assim fosse, caberia indagar: "Proteger-se de quê ou de quem?" Mais: seriam só eles? Um país ser dotado de uma "lei global", ainda que buscasse garantir "o bom, o belo e o justo", como se Platão pairasse acima das nações — que se especializariam, então, na leitura de "A República" e de "O Banquete" —, parece uma ideia do balacobaco, irresistível mesmo. Só que não! O próprio filósofo, coitado!, caiu nessa esparrela. Convidado por Dion, membro respeitável da corte de Siracusa, ele aceitou ser o mentor do jovem Dionísio II para transformá-lo no "rei filósofo", no bom tirano... Já havia conhecido o pai. Alguém advinha o desfecho? Deu tudo errado, e o mestre teve de se exilar para não ser morto pelo discípulo...