A luta política empreendida pelo governo e a mobilização popular venceram os reacionários por 493 votos a zero. E, se quiserem saber, terá de ser sempre assim. Esse foi o placar na Câmara da aprovação do projeto de lei, enviado pelo governo e relatado por Arthur Lira (PP-AL), que isentou do pagamento do Imposto de Renda quem recebe até R$ 5 mil, diminuiu o imposto de quem ganha até R$ 7.350 e elevou a contribuição de quem recebe acima de R$ 50 mil mensais, até chegar a 10% para os que alcançam R$ 100 mil ou mais. Há cuidados para evitar bitributação na interseção de dividendos com pagamento de imposto como pessoa física, estabeleceu-se período de transição e se mantiveram ainda algumas mamatas sob o pretexto de preservar investimentos, mas é certo que houve um avanço. A matéria segue agora para o Senado. VOLTEM UM POUCO NO TEMPO

Que coisa, não? E pensar que essa mesma matéria esteve na raiz de um dos maiores danos de reputação do governo Lula junto aos tais "mercáduz". No dia 27 de novembro do ano passado, a Fazenda apresentou um pacote bastante robusto de corte de gastos, da ordem de R$ 70 bilhões -- que alterou, inclusive, a correção do salário mínimo --, mas também anunciou a disposição de criar condições no futuro para isentar do Imposto de Renda os que recebem até R$ 5 mil, justamente a matéria aprovada na Câmara, nesta quarta, pela unanimidade dos presentes (quase toda a Casa, que tem 513 membros).