A oposição não existe. O que se vê é um bando — e um bando grande" — de arruaceiros. Nos propósitos políticos e ideológicos, trata-se de uma verdadeira organização criminosa. Tenta, no dia a dia da política, dar o golpe de estado que Jair Bolsonaro não conseguiu. É uma vergonha continuada. E não que lhe falte espaço na imprensa para tornar públicos os seus propósitos. É impressionante, note-se, o efeito deletério do mau uso do "outro lado" no Brasil. Sob o pretexto da isenção e sob a alegação do nobre propósito de garantir que todas as versões sejam expostas, não é raro que um arqueólogo seja confrontado por um cretino que assegura a existência de Ratanabá. Fica parecendo esquete de humor do Porta dos Fundos. Renomados especialistas são confrontados, muitas vezes, por delinquentes intelectuais, como se, para citar o espetacular "O Grande Debate", de Yuval Levin, Edmund Burke e Thomas Paine estivessem a se opor: um a pregar a reforma da tradição — ou nada restaria se apostássemos nos escombros como pressuposto da reconstrução —, e o outro a defender a tradição da disruptura, sem a qual nada avança e se repete o velho com nova roupagem. E ambos com razão.