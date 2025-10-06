O segundo movimento da aproximação entre os presidentes Lula e Donald Trump não poderia ser mais positivo. Se a coisa vai desandar ou não, aí fica por conta do indeterminado, mas nada o sugere até aqui. Só para lembrar: o primeiro passo se deu no dia 23, com o breve cumprimento de ambos na ONU, quando ocorreu a tal "química", de que falou o norte-americano — ou o "match", para ficar na língua franca desses tempos. Digam-se três coisas, logo à partida, sobre a conversa desta segunda: 1) foi o presidente dos EUA quem tomou a iniciativa de ligar, ainda que isso tenha sido combinado previamente; 2) ele não tocou, nem indiretamente, no assunto Jair Bolsonaro; 3) afirmou que o breve contanto com Lula foi das poucas coisas boas havidas na Assembleia Geral da ONU e elogiou o discurso do brasileiro. Corolário: o petista acerta de novo, e a extrema direita segue dando tiro no próprio pé, o que é bom para o Brasil. A conversa foi absolutamente cordial, e Lula afirmou estar disposto a se encontrar pessoalmente com Trump, elencando três possibilidades: a Cúpula da Asean (Associação de Nações do Sudeste Asiático), na Malásia, a partir do dia 26; durante a COP 30 no Brasil, entre 10 e 21 de novembro, ou mesmo nos EUA. Marco Rubio, secretário de Estado, vai cuidar desse assunto com os negociadores brasileiros: Geraldo Alckmin, vice-presidente e ministro da Indústria, Comércio e Serviços; Mauro Vieira, o chanceler, e Fernando Haddad, ministro da Fazenda.