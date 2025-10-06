A disputa pela maldição da bênção de um golpista, que liderou uma tentativa de golpe de estado no Brasil, produz momentos realmente insólitos na extrema direita brasileira. Vamos ver. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), um dos pré-candidatos à Presidência que anseiam a bênção de Jair Bolsonaro, soltou os cachorros contra o senador Ciro Nogueira (PI), presidente do Progressistas e dado unanimemente no meio político como pretendente a vice na chapa de Tarcísio de Freitas (Republicanos), hoje titular dos Bandeirantes, caso este consiga o apoio de Bolsonaro para disputar o Palácio do Planalto. A pancada foi pesada. Afirmou (a transcrição da postagem de Caiado seguirá sempre em vermelho, na forma como foi publicada):

"1) A ansiedade de Ciro Nogueira em se colocar como candidato a vice-presidente do governador Tarcísio é vergonhosa, e algo tão gritante que ele já se coloca como porta-voz do presidente Bolsonaro, o que ele não é. Se Bolsonaro quiser escolher um porta-voz, certamente será um de seus filhos ou sua esposa, Michelle. Não o Ciro Nogueira, senador de inexpressiva presença nacional, que um dia já jurou amor eterno ao Lula.