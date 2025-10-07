É uma bobagem, mais uma manifestação do tal "complexo de vira-lata" — expressão magistralmente criada por Nelson Rodrigues numa crônica esportiva —, esse papo de que Trump está criando uma armadilha para Lula, de sorte que Marco Rubio, o secretário de Estado dos EUA, seria o cavalo de Troia. Não por acaso, essa foi a versão adotada por Eduardo Bolsonaro, por Paulo Figueiredo — o "nepo véio" da ditadura — e por Sóstenes Cavalcante. E todos, naturalmente, torcem pelo cavalo porque veem o Brasil como a cidade que tem de ser destruída. Essa versão carece de lógica e também de conhecimento mínimo sobre... o cavalo de Troia. Vamos lá. Eu não sei — e ninguém sabe — se a negociação entre o Brasil e os EUA chegará a bom termo para o nosso país. Ademais, é preciso definir o que quer dizer "bom": voltar ao estágio anterior ou obter um índice menor do que o ora vigente no tarifaço quem sabe ampliado o número de produtos da lista de exceção? A conversa mal começou. Na verdade, não aconteceu. Até agora, há apenas uma piscadela entre Lula e Trump na sede da ONU e um telefonema, de iniciativa do malucão. O brasileiro expôs suas objeções às tarifas e às sanções a autoridades brasileiras; ambos disseram sentir-se com 40 anos; voltaram a falar da "química"; acharam isso divertido e ficaram de se encontrar. Isso, por ora, é tudo e já é muita coisa. Trata-se de um excelente auspício para uma eventual diminuição de tensão entre os dois países. Ah, sim: Trump também afirmou que o contato com Lula foi das poucas coisas boas em sua passagem pela ONU. Emoji de coraçãozinho vermelho aqui.