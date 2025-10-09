Deu-se ontem mais uma baixaria na Câmara, e ninguém tem motivos para alegar surpresa, não é mesmo? Na sexta passada, sentindo o cheiro ruim que já emanava das negociações sobre a Medida Provisória retirada ontem, escrevi aqui:

"A oposição não existe. O que se vê é um bando -- e um bando grande -- de arruaceiros. Nos propósitos políticos e ideológicos, trata-se de uma verdadeira organização criminosa. Tenta, no dia a dia da política, dar o golpe de estado que Jair Bolsonaro não conseguiu. É uma vergonha continuada.

E não que lhe falte espaço na imprensa para tornar públicos os seus propósitos. É impressionante, note-se, o efeito deletério do mau uso do "outro lado" no Brasil. Sob o pretexto da isenção e sob a alegação do nobre propósito de garantir que todas as versões sejam expostas, não é raro que um arqueólogo seja confrontado por um cretino que assegura a existência de Ratanabá. Fica parecendo esquete de humor do Porta dos Fundos. Renomados especialistas são confrontados, muitas vezes, por delinquentes intelectuais, como se, para citar o espetacular 'O Grande Debate', de Yuval Levin, Edmund Burke e Thomas Paine estivessem a se opor: um a pregar a reforma da tradição -- ou nada restaria se apostássemos nos escombros como pressuposto da reconstrução --, e o outro a defender a tradição da disruptura, sem a qual nada avança e se repete o velho com nova roupagem. E ambos com razão." PESQUISAS E LÍDERES DA FARRA

O senador Ciro Nogueira (PI), presidente do PP; Antônio Rueda, presidente do União Brasil e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), uniram-se para derrubar a Medida Provisória com o objetivo de provocar pânico fiscal no país. E ontem era um dia importante para tentar a sabotagem. Pesquisa Quaest indicava que, em cinco meses, o saldo negativo na avaliação do governo despencou 16 pontos. Em maio, 57% o reprovavam; agora, 49%. Antes, só 40% o aprovavam; hoje, são 48%. A recuperação se dá em todas as faixas de renda. A articulação contra a MP já era grande. E pirou.