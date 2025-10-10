O que é inequívoco — eu sei e sei o que todo mundo que conversa com políticos sabe: o governador atuou freneticamente para cavar não só a derrubada da MP, mas também da elevação do IOF no dia 25 de junho. "Nuzmercáduz" e entre endinheirados, há uma "doxa": o governo Lula não se ocupa do corte de gastos, e é preciso "virar essa página" com alguém que tenha um novo entendimento e coisa e tal. Quem? Aí se alinham vários "etecéteras" da glossolalia mercadista. Não vou me ocupar aqui de desmontar alguns clichês que são magnificados nesses seminários que "uzmercáduz" promovem. Num deles, no dia 27 de março, quando parecia que Lula poderia ser vencido em 2026 até por J. Pinto Fernandes — aquele que "não havia entrado na história" no poema "Quadrilha", de Drummond —, o palestrante, para gáudio da audiência, deu a letra: seu modelo era Javier Milei. Sim, aquele que hoje está mais perto da polícia do que da política. E, por óbvio, nesse dia, Tarcísio amaldiçoou aqueles governantes que tomam decisões pensando apenas em eleições.