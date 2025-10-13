A extrema direita brasileira ficou mal-acostumada. Refiro-me à sua relação com a imprensa e com a opinião pública, não àquilo que a faz ser o que é. Convenham: houvesse um tantinho de decência, direita extrema não seria, certo? Nesse particular, nem se cuida de falar de bons ou de maus costumes; trata-se de uma degeneração política, que cultiva o ódio à democracia a serviço de nababos. Sigamos. Os extremistas agora andam choramingas. Entregam-se a falcatruas de toda sorte; sabotam o país — endossando o tarifaço de Trump ou tentando provocar um rombo no Orçamento —; aliam-se a golpistas e os defendem em cena aberta, e, ora vejam, quando a obra lhes é devidamente creditada, reclamam e fazem beicinho, a exemplo do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que se tornou um epítome dessa deformidade.