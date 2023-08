Sikêra Jr. é condenado pela Justiça por colocar vida de policial em risco A Justiça paulista condenou o apresentador Sikêra Jr. a pagar uma indenização de R$ 10 mil a um policial militar que teve seus dados pessoais expostos em uma reportagem do programa "Alerta Nacional". Em setembro do ano passado, o policial estava em um estabelecimento comercial quando dois criminosos anunciaram um assalto. Ele reagiu e conseguiu evitar o crime, salvando as vítimas. Veja o texto completo de Rogério Gentile