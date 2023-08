Uma mulher de 34 anos disse à polícia que manteve por dois anos um relacionamento com o médico Bruno D' Ângelo Cozzolino, de 40 anos, que apareceu no domingo (27) em uma reportagem do Fantástico, da Globo, agredindo funcionários do prédio onde mora em São Paulo. Em depoimento à polícia, ela disse que o médico tem um histórico de agressividade e que até mesmo já a ameaçou com uma faca. "Eu vou te matar", dizia ele, segundo o relato.