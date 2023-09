Catorze anos depois do desabamento que matou nove pessoas, a Igreja Renascer ainda não pagou a indenização total determinada pela Justiça a uma fiel que sofreu um edema cerebral e ficou quarenta dias na UTI. A dívida hoje, de acordo com o processo judicial, está em cerca de R$ 1,1 milhão. No dia 18 de janeiro de 2009, a fiel aguardava o início do culto no templo da avenida Lins de Vasconcelos, na Aclimação, quando o teto da igreja cedeu totalmente. Atingida na cabeça, teve de passar por uma cirurgia craniana e sofreu diversas complicações.