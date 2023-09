Justiça bloqueia contas bancárias de Galvão Bueno, mas só acha R$ 36,87 A Justiça paulista determinou o bloqueio das contas pessoais do locutor Galvão Bueno, mas encontrou apenas R$ 36,87. A medida foi tomada em um processo movido por um antigo sócio de Galvão na vinícola Bueno Wines Itália, localizada na região da Toscana, mas com representação no Brasil. Veja o texto completo de Rogério Gentile