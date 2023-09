Justiça de SP manda perícia avaliar se deputado tocou em seio de colega A Justiça paulista determinou ao Instituto de Criminalística que realize uma perícia nas gravações audiovisuais a fim de verificar se o então deputado estadual Fernando Cury (Cidadania) tocou ou não no seio da colega Isa Penna (PSOL) durante uma sessão no plenário da Assembleia Legislativa de São Paulo. O episódio ocorreu em dezembro de 2020. Nas imagens da sessão, transmitida pela Casa, Cury se aproxima por trás de Isa Penna, coloca e mantém as mãos na lateral do corpo dela. Veja o texto completo de Rogério Gentile