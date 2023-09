Justiça manda leiloar imóvel de Kleber Gladiador, que deve R$ 417 mil à ex A Justiça paulista mandou leiloar um imóvel comercial do ex-jogador Kleber Gladiador em razão de uma dívida calculada em cerca R$ 417 mil com a esteticista Glayse Tiutiunic, sua ex-mulher. Kleber, que atuou em clubes como Palmeiras, Grêmio e Cruzeiro, viveu em regime de união estável com Glayse entre 2004 e 2009. Ao final do relacionamento, a Justiça determinou que os bens adquiridos naquele período pelo casal deveriam ser divididos igualmente. Veja o texto completo de Rogério Gentile