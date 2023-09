Valdemiro processa Jovem Pan no caso da fake news do feijão que cura Covid O apóstolo Valdemiro Santiago, fundador da Igreja Mundial do Poder de Deus, entrou na Justiça contra a Jovem Pan exigindo o pagamento de uma indenização de R$ 50 mil. Valdemiro, que se define no processo "como uma pessoa que trabalhou na roça, passou fome e dedicou sua vida a ajudar o povo", disse ter sido ofendido no programa "Morning Show" com a divulgação de "fake news para tentar manchar a sua imagem". Veja o texto completo de Rogério Gentile