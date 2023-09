Juiz manda Band pagar R$ 308 mil a Luana Piovani por dano moral no Pânico O juiz Paulo Henrique Ribeiro Garcia determinou que a Rede Bandeirantes, os humoristas Emílio Surita e Rodrigo Scarpa (o Repórter Vesgo) e dois diretores do programa "Pânico" (Marcelo Gancho e Eduardo Rapp) paguem R$ 308,2 mil à atriz Luana Piovani. Em 2014, o "Pânico" exibiu um quadro humorístico, que, de acordo com a Justiça, sem autorização e pagamento, explorou por cerca de 15 minutos a imagem da atriz, que, à época, era a protagonista de uma série policial na Globo, a "Dupla Identidade". Veja o texto completo de Rogério Gentile