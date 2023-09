Justiça bloqueia contas de Thiago Brennand, mas só acha R$ 1.145 A Justiça paulista bloqueou as contas bancárias do empresário Thiago Brennand, mas encontrou apenas R$ 1.145,14. A medida foi tomada em um processo no qual o empresário foi condenado a pagar uma dívida calculada em cerca de R$ 2,4 milhões referente a um contrato de aluguel. Veja o texto completo de Rogério Gentile