Delcidio é condenado em 2ª instância a indenizar Lula por Lava-Jato O ex-senador Delcídio do Amaral, um dos delatores da Operação Lava-Jato, foi condenado em segunda instância a indenizar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por danos morais. Os desembargadores do Tribunal de Justiça de São Paulo determinaram que o ex-senador pague R$ 10 mil por considerar que ele fez falsas acusações ao dizer, em 2016, que Lula tentara obstruir a Justiça, interferindo no processo de delação premiada de Nestor Cerveró, ex-diretor da Petrobras. Veja o texto completo de Rogério Gentile