Simony diz viver crise financeira por doença, mas Justiça nega gratuidade A cantora Simony disse à Justiça que, por conta do tratamento de um câncer no intestino, enfrenta uma grave crise financeira. A declaração foi feita pela cantora ao solicitar o benefício da Justiça gratuita, que é concedido às pessoas que, em situação de pobreza, não têm condições de arcar com as custas e demais despesas de um processo. Veja o texto completo de Rogério Gentile